Antwerpenaar wereldkampioen glory kickboksen

Antwerpen is een wereldkampioen rijker. Harut Grigorian kroonde zich dit weekend tot wereldkampioen in het glory kickboksen.



Grigorian was nog gemotiveerder dan anders, want hij had nog een eitje te pellen met zijn Nederlandse tegenstander Groenhart. Die had hem in een eerder duel knock-out geslagen, op een moment dat Grigorian met zijn rug naar hem toestand omdat hij dacht dat de ronde was afgelopen. De Antwerpenaar van Armeense origine was dus uit op revanche. Daarvoor kreeg hij vijf ronden, maar al in de eerste ronde was het afgelopen. Na anderhalve minuut sloeg hij zijn opponent tegen het canvas. Die stond nog wel recht, maar na een nieuwe reeks mokerslagen was het over. Grigorian mag zich wereldkampioen noemen.