Antwerpenaars grootste cocaïnegebruikers in Europa

Er zijn voor het eerst meer cocaïneverslaafden die hulp zoeken, dan mensen die verslaafd zijn aan cannabis. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg.



Voordien waren cannabisgebruikers de grootste groep in de verslavingszorg. Maar dat is dus veranderd. Steeds meer gebruikers van stimulerende drugs zoals cocaïne en amfetamines zoeken nu hulp. En dat is opmerkelijk. Maar volgens experts nog maar het begin. Het aantal problematische cocaïnegebruikers zal blijven toenemen, zeggen ze. Antwerpenaars behoren tot de grootste cocaïnegebruikers in Europa. Dat bewijzen de sporen van cocaïne in ons afvalwater.