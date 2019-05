Antwerpenaars kunnen mee investeren in vergroening haven

Antwerpenaren kunnen voortaan zelf mee participeren in windenergie. In het havenhuis is vanochtend een nieuwe coöperatieve boven het doopvont gehouden. Die heet Wind voor A. Daarmee kan je zelf in een stukje van een windturbine investeren en krijg je een jaarlijks dividend, zegt David Daggelinckx van het project 'Wind voor A'





Bekijk de volledige reportage : Antwerpenaar kan mee investeren in vergroening van de haven