Antwerpenaars steeds meer met de fiets naar het werk

Antwerpse werknemers nemen graag de fiets om naar en van het werk te rijden. Dat blijkt uit de tweede editie van de Mobiliteits-barometer , waarin Acerta peilde naar het woon-werkverkeer 2016.



In heel België kiezen 30 procent van de werknemers voor de fiets als vervoermiddel. Een stijging van een goeie 13 procent is ten opzichte van 2015 is dat. In Antwerpen was dat zelfs een vermeerdering van bijna 25 procent. Opvallend is ook dat inwoners van de provincie Antwerpen quasi nooit de provincie verlaten om te gaan werken. De cijfers kunnen mee in rekening gebracht bij de onderhandelingen over het mobiliteits-budget van de federale regering. Dat zal in april zoeken naar oplossingen voor heel wat uitdagingen met betrekking tot de mobiliteit.