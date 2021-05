Antwerpenaren kunnen Carrefour-boodschappen via Deliveroo laten bezorgen

Antwerpenaren kunnen vanaf vandaag via de app van bezorgingsdienst Deliveroo bijna 1.200 producten van hun Carrefour-winkel binnen de 30 minuten thuis, of waar ze ook willen, laten bezorgen. Antwerpen is de derde stad op rij – na Brussel en Luik een aantal weken geleden – waar Deliveroo en Carrefour een samenwerking startten. De stad Gent volgt in mei.

In totaal hebben klanten keuze uit 1193 producten, waaronder kant-en-klaarmaaltijden, fruit, groenten, vlees, melk, snacks en schoonmaakproducten, maar ook bier en andere dranken. Naast de meer klassieke categorieën, kunnen klanten ook basisbenodigdheden voor baby's of huisdieren bestellen. De kwaliteit van de producten staat centraal en er zal ook een ruim aanbod aan biologische producten beschikbaar zijn, ideaal voor een aperitief of een snelle hap.

Carrefour Express op de Ossenmarkt geeft het startschot voor de nieuwe bezorgdienst. Als het initiatief succesvol blijkt, willen Deliveroo en Carrefour snel uitbreiden naar meer winkels in de Antwerpse regio.

Klanten kunnen elke dag van de week tot 19.30 uur bestellingen plaatsen.

Naast de standaardbezorging, bieden Carrefour en Deliveroo ook pick-up aan: een praktische en snelle oplossing die het mogelijk maakt om via de app een bestelling te plaatsen en boodschappen tien minuten later in de winkel op te halen, zonder dat de klant leveringskosten hoeft te betalen.

(Bron: Carrefour)

(Foto: © Belga)