Antwerpenaren uit Canada kunnen coronapas niet gebruiken: "Ik krijg hier niets te drinken in België"

Een koppel Antwerpenaren dat al een leven lang in Canada woont en op dit moment familie bezoekt in ons land kan niet terecht in horeca of op evenementen. Daar is een Covid Safe Ticket voor nodig en het koppel kreeg op de ambassade de boodschap dat hun coronacertificaat zou volstaan, maar dat blijkt niet het geval. Sinds hun aankomst in Antwerpen worden Luc en z'n vrouw overal de deur gewezen.