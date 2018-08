Het is alweer een prachtige dag vandaag, waarbij het kwik op sommige plaatsen tot liefst dertig graden opliep. En voor wie wel van deze tropische temperaturen houdt, is er goed nieuws, want de komende dagen wordt het zelfs nog warmer. Normaal gezien stevenen we zelfs af op een hittegolf. Daarvoor moet er vijf dagen na elkaar een maximumtemperatuur van 25 graden of meer zijn, waarvan het op drie dagen minimaal 30 graden was.