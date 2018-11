Antwerpenaren zijn de belangrijkste verblijfstoeristen aan de kust

Inwoners van de provincie Antwerpen zijn zeer trouwe bezoekers van de kust. In 2017 kozen 360.000 Antwerpenaren voor een verblijf van één of meerdere nachten aan de kust. Meteen is Antwerpen de belangrijkste provincie voor het verblijfstoerisme aan zee. Vorig jaar ontving de kust meer dan 2,1 miljoen dagtoeristen uit Antwerpen. “De Vlamingen zijn en blijven de belangrijkste markt voor onze kust. Ongeveer 65% van alle kusttoeristen zijn Vlamingen”, aldus Liesbet Billiet, regiomanager van de kust bij Westtoer.

2,1 miljoen (18%) van de Vlaamse dagtoeristen aan de kust zijn afkomstig uit Antwerpen. De populairste kustgemeenten zijn deze die het makkelijkst te bereiken zijn vanuit deze provincie: Knokke-Heist, Oostende en Blankenberge.

Belangrijke verblijfstoeristen

Vorig jaar brachten ongeveer 360.000 inwoners van de provincie Antwerpen één of meerdere nachten door aan de kust in een commercieel verblijf, waarmee ze de belangrijkste Vlaamse provincie zijn voor het verblijfstoerisme aan de kust. Ze kiezen vooral voor een verblijf op hotel, in een verhuurappartement, een vakantiepark of een vakantiecentrum. Voor hen is de kust een vertrouwde vakantiebestemming: meer dan acht op de tien (84%) brachten er een weekend of vakantie door de voorbije drie jaar. Zes op de tien reizen met kinderen.

De vakantiegangers kiezen bewust voor een verblijf aan de kust voor de authentieke troeven: een omgeving om tot rust te komen, de gezonde zeelucht en het unieke decor van zee en strand. Maar ook de gezellige vakantiesfeer, de kindvriendelijke bestemming en het aantrekkelijke wandelaanbod spelen een belangrijke rol. De vakantiegangers uit Antwerpen zijn zeer tevreden: 92% geeft aan om de volgende drie jaar opnieuw een weekend of vakantie aan de kust door te brengen.

Ongeveer 14.600 eigenaars van een tweede verblijf aan de kust zijn afkomstig uit Antwerpen (21% van alle Vlaamse eigenaars). Zij komen graag meerdere keren per jaar naar de kust. Knokke-Heist, Middelkerke en Blankenberge zijn voor Antwerpenaren de populairste kustgemeenten voor een tweede verblijf.

De Vlamingen: belangrijkste markt voor de Kust

De Vlamingen blijven de belangrijkste markt voor de kust. Over alle kusttoeristen bekeken, is 65% afkomstig uit Vlaanderen. In 2017 ontving de kust 14,4 miljoen Vlaamse toeristen voor één of meerdere dagen. Samen besteedden ze ongeveer 1,8 miljard euro, goed voor 64% van de 2,8 miljard euro omzet die het kusttoerisme jaarlijks genereert. Zowel in het dagtoerisme als het verblijfstoerisme in commercieel logies en het tweede verblijfstoerisme zijn de Vlamingen de belangrijkste markt.

In 2017 zakten 11,6 miljoen Vlamingen af naar de kust voor een dagje aan zee. Daarmee staan ze in voor 66% van de dagtoeristen aan de kust. 1,3 miljoen Vlamingen verbleven meerdere dagen aan de kust in een commercieel logies (hotel, huurappartement, vakantiepark of –centrum, camping of jeugdlogies). Daarmee staan de Vlamingen in voor 54% van de aankomsten in commercieel logies aan de kust, waarbij ze in totaal 6,5 miljoen overnachtingen realiseerden aan de kust in 2017.

69.000 Vlamingen zijn eigenaar van een tweede verblijf aan de kust. In 2017 telde de kust 1,5 miljoen aankomsten van Vlamingen in hun eigen tweede verblijf, goed voor 74% van alle aankomsten in deze categorie. In totaal staan ze in voor 7,9 miljoen overnachtingen in 2017.