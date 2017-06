Antwerpens bekendste barista opent eigen koffiebar

Joke De Coninck, ex-barista bij Caffènation en bij de Instagramcommunity bekend als @deconinckjoke, opende dit weekend haar eigen koffiebar. In het pand waar tot voor kort Broer Bretel huisde, zit voortaan Joke's eigen koffiewalhalla: Black & Yellow in de Nassaustraat 7 in Antwerpen



De liefde voor koffie loopt als een rode draad door het leven van Joke. Ze kreeg de microbe te pakken bij het bekende Antwerpse koffiehuis Caffènation, waar ze meer dan zeven jaar werkte. Ze speelde de laatste jaren ook een belangrijke rol in de branding van de koffiezaak: ze ontfermde zich met succes over de social media, en met haar foto's met bijbehorende ludieke hashtags deed ze de vrolijke vibes van de bar ook op het internet leven.



Meer dan zomaar een koffiebar

Bij Caffènation raakte Joke steeds verder wegwijs in de koffiewereld, en ze raakte vooral in de ban van het product zélf - de bloeiende vrucht, de geroosterde en gemalen bonen, alsook de afgewerkte producten die we zo graag drinken. Koffie, zo ontdekte ze, is een veelzijdig kwaliteitsproduct, zoveel meer dan een melkhartje in je cappuccino. En uitgerekend dát wordt de kern van haar missie: aan alle koffiedrinkers - leken én aficionado's - een plek bieden waar koffie in al zijn facetten aan bod komt, op manieren die je vaak niet meteen verwacht. Maar bovenal: met respect voor het product. Black & Yellow wordt dus meer dan de zoveelste koffiebar: een fijne ontmoetingsplaats waar je koffie op een nieuwe en bijzondere manier kunt (her)ontdekken.