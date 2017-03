Antwerps Airbezen-project nu ook in Oost-Vlaanderen

Het Antwerpse Airbezen-project dat de luchtkwaliteit meet, krijgt op steeds meer plaatsen navolging. Vandaag was het de beurt aan de provincie Oost-Vlaanderen. Daar zijn 11.300 gratis aardbeienplantjes uitgedeeld.

Volgens Roeland Samson van de UA is het de eerste keer dat er nu ook informatie wordt vergaard in plattelandsgemeenten.

Het AIRbezen-project is een idee van enkele enthousiaste bio-ingenieurs van de Universiteit Antwerpen. In 2014 riepen zij voor het eerst de hulp in van burgers en scholen, om via biomagnetische monitoring van de bladeren van aardbeiplantjes de luchtkwaliteit in hun buurt in kaart te brengen.

De primeur was voor Antwerpen, maar ondertussen kreeg het project al navolging in onder meer Nederlandse steden en het Spaanse Zaragoza. En nu is dus Oost-Vlaanderen aan de beurt. In totaal schreven 10.000 gezinnen zich in, verspreid over de ganse provincie.

In het najaar worden alle resultaten gebundeld in een rapport en worden de resultaten voorgesteld.