Antwerps bedrijf BM bouwt podium van internationaal festival in Dubai

Op 29 en 30 november vond het eerste BAO-festival plaats in Dubai. Organisator Envie Events uit Dubai legde de realisatie van het main podium in handen van het Antwerpse bedrijf BM. Het tweedaagse internationale festival was een hommage aan het verleden tussen het Verre Oosten en het Midden Oosten. Het bood een internationale DJ line-up met oa Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Martin Garrix, Don Diablo, Nervo en Salvatore Ganacci.

Het volledige decor van het 66 meter lange podium werd op vier weken tijd geproduceerd in de productie units van BM in Antwerpen. Na aanmaak werd het verscheept over zee en ter plaatse opgebouwd door de teams van BM in minder dan 11 dagen tijd.

In de mainstage werd een draak verwerkt met een totale lengte van 27 meter. Deze draak werd volledig manueel op maat gemaakt. De totale productie van het decor bedroeg meer dan 2000 m².

(Bron en foto : BM)