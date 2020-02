Antwerps bedrijf maakt modem voor communicatie van ISS ruimtestation naar de aarde

Vanavond wordt voor het eerst een instrument vervaardigd door Antwerp Space de ruimte in gelanceerd. Het betreft de Antwerp Space modem aan boord van een Antares raket van Northrop Grumman, die vertrekt vanuit NASA’s Wallops Flight Facility in Virginia. Het ruimtetuig is gevuld met bevoorrading voor de crew en hardware voor het Internationale Ruimtestation (ISS). De modem moet de communicatie vanuit het ISS richting aarde optimaliseren.

Voor de allereerste keer in Europa gebruikt de geavanceerde ARGO modem, ontwikkeld door Antwerp Space, een hoogperformante codeer technologie. De modem maakt snellere communicatie tussen het ISS en de aarde mogelijk via de nieuwe European Data Relay Satellite System (EDRS). Dankzij het innovatieve ontwerp, gebaseerd op Field Programmable Gate Array (FPGA), kan de modem worden geherconfigureerd tijdens de vlucht en heeft het een hogere flexibiliteit voor verschillende vereisten omtrent communicatie. De modem is geïntegreerd in de Ka-Band Data Relay terminal van MDA die in april zal worden gemonteerd op de ESA Colombus module van het ISS.

Voor Antwerp Space als producent van vooruitstrevende apparatuur voor satelliet communicatie betekent de lancering en het gebruik van de ARGO Modem een bijkomend succes. “We kijken ernaar uit deze nieuwe modem technologie in de toekomst op globale schaal toe te passen en zo de institutionele en commerciële markt aan te spreken”, aldus Koen Puimège, Managing Director bij Antwerp Space.

(bericht en foto : Antwerp Space)