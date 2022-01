Antwerps Café experimenteert met variabele openingsuren naargelang drukte...

De politie heeft gisteren een actie gehouden tegen overlast als gevolg van druggebruik in Deurne Noord. Twee wijkteams stelden tijdens de actie vast dat er in een kapperszaak en in een frituur geen gebruik werd gemaakt van het mondmasker door het personeel. Het was de eerste keer en dus kregen ze een waarschuwing. Hetzelfde voor een café in de omgeving. Maar na een hercontrole, amper een half uur later, droeg de dienster haar mondkapje opnieuw niet. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt en het gesignaleerd bij de bestuurlijke overheid. Tijdens de actie trof de politie nog iemand aan die geseind stond voor drugsfeiten, en betrapten de inspecteurs twee jongeren tijdens het sluikstorten. De twee kregen een GAS-boete. Er zijn ook 36 foutparkeerders beboet en vier onmiddellijke inningen voorgesteld voor verkeersovertredingen.