Het Zeezicht haalt The Washington Post

De boycot van Amerikaanse producten bij het Antwerpse café Zeezicht krijgt nu ook internationale aandacht. De actie komt in verschillende buitenlandse media aan bod, de Daily Pakistan, CNN Indonesia en de Telegraaf zijn maar enkele voorbeelden. Volgens The Washington Post is de bar wereldwijd het eerste voorbeeld van een Trump-boycot. Zolang president Donald Trump aan de macht blijft of zijn beleid niet wijzigt kan je in het café geen Lays chips of Coca-Cola krijgen.