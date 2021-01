Antwerps communicatiebureau maakt studenten baas over eigen stage

Marbles, het Antwerpse communicatiebureau dat in de aandacht kwam door haar Onbeperkt Verlof, geeft stagiairs de kans om hun eerste werkervaring op te doen in het zelfstandig stageteam van Marbles. Ze krijgen dezelfde vrijheden en verantwoordelijkheden als de vaste werknemers en werken onafhankelijk voor eigen klanten.

Geen uitdaging te groot voor Marbles, of zo lijkt het toch. Met hun Onbeperkt verlof, zelfsturende teams en “no policy policy” bewezen ze al dat Vlaanderen klaar is voor het nieuwe werken. Nu kunnen ook studenten proeven van dit atypisch beleid. Tijdens een stage bij Marbles doen ze een relevante eerste werkervaring op in hun eigen team. Het zelfstandig team krijgt bovendien de kans om voor eigen klanten te werken.

Investeren in de werknemers van morgen

“De jongeren van vandaag zijn onze toekomstige werknemers of ondernemers. Als bedrijf hebben we de verantwoordelijkheid om studenten genoeg bagage mee te geven om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt”, legt Tim Berghmans, COO - Creator of Opportunities, uit.

“Als zelfsturend bedrijf kiezen we volop voor geluk: gelukkige werknemers, gelukkige klanten en een gelukkige samenleving. Gelijkgezinde bedrijven die onze visie delen, kunnen ons stageteam aannemen als marketingpartner op twee voorwaarden: je brengt als bedrijf geluk in de wereld én je kan tijd vrijmaken tussen februari en mei om samen met het team aan je marketing te werken. Je huurt dus een team in met alle nodige marketingcompetenties om jouw marketingdoelen te realiseren. Uiteraard zijn de stagiairs nog lerende, dus werken ze ook aan een spotprijs.”

Het Marbles-team benadrukt dat ze de stagiairs natuurlijk niet aan hun lot overlaten. De vaste experts begeleiden hen 1‑op‑1 én in team. Zo leren ze onder andere plannen, communiceren met klanten, feedback geven en projecten opvolgen - en worden ze uitgedaagd om hun eigen professionele skills te verbeteren.

“Keihard op uw bakkes gaan en terug opstaan”

Marbles wil stagiairs laten ontdekken hoe het is om een gelukkige “werkende mens” te zijn. Ze zijn baas over hun eigen stage en zijn verantwoordelijk voor de marketing van klanten die ze zelf kiezen. Zo zorgen ze op hun beurt mee voor geluk. “Da’s zoals in het water springen, kopje ondergaan en zo leren zwemmen. Ga je dan eens keihard op je bakkes? Dan krijg je bij ons de kans om te falen en er dan uit te leren. Groeien door te proberen, niet door theorie te stampen”, zegt Tim.

“Een opleiding is een goede basis (dus dit is geen oproep om te stoppen met studeren), maar je kan niet alles op de schoolbanken leren. We willen onze stagiairs klaarstomen om te starten in de professionele wereld — en dan liefst meteen op de ‘juiste’ manier: volgens ons is dat in een zelfsturend bedrijf dat volop kiest voor geluk”, voegt hij eraan toe.

Ben je student en wil je solliciteren voor het stageteam? Ga dan naar www.marbles.be/stage-team-stagiaires. Bedrijven die dit jong geweld willen inschakelen voor hun eigen marketing, laten hun contactgegevens achter via https://www.marbles.be/bedrijven.

(bericht en foto : Marbles)