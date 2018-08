Antwerps district wil verloedering Stadspark aanpakken

De toestand van het Antwerpse stadspark moet dringend geëvalueerd worden. Het district wil daraom met alle partijen en onafhankelijken uit meerderheid en oppositie rond de tafel gaan zitten. Vanaf januari wordt het district namelijk verantwoordelijk voor het beheer van het Stadspark - tot nu toe was dat een bevoegdheid van het stadsbestuur. Het district wil investeren in de renovatie en vooral in maatregelen om de grondwaterstand terug op peil te brengen. Daarom komt er in september een themacommissie met experts die oplossingen moeten zoeken.