Antwerps drinkwater kan een geurtje hebben

Het leidingwater dat door Water-link geleverd wordt, kan vanaf komende maandag naar chloor geuren of er wat naar smaken. Dat heeft te maken met het gezonken schip dat momenteel op het Albertkanaal in Herentals wordt geborgen. Het schip heeft lang in het water gelegen. En daarbij is een amoniumlek ontstaan, dat nu ook de waterbekkens van Water-Link bereikt. Het water wordt zorgvuldig gefilterd en gereinigd. Er is absoluut geen gevaar. Je kan het kraantjeswater blijven drinken., verzekert Water-Link.