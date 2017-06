Antwerps examencentrum voor pleziervaart uitgebreid

Personen die een vaarbewijs willen voor de pleziervaart, kunnen voortaan gemakkelijker in het examencentrum in Antwerpen terecht. Dat is vernieuwd en uitgebreid.

Het werd vandaag geopend door staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer. Wie vaartuigen wil besturen langer dan 15 meter of die sneller gaan dan 20 km/u heeft een vaarbewijs nodig. Dat kost 75 euro en kan in Antwerpen, Brussel en Oostende worden gehaald. Vorig jaar werden in de drie centra zo’n 6.000 examens afgelegd. Het examencentrum in Antwerpen, aanwezig in de gebouwen van de FOD Mobiliteit en Vervoer, is vernieuwd en uitgebreid.

Philippe De Backer, als staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee opende het vernieuwde centrum. "Antwerpen was het kleinste centrum, maar ook hier bloeit de pleziervaartsector meer dan ooit tevoren", zegt hij . "Voor de vernieuwing konden we zes mensen tegelijkertijd examen laten doen, nu vijftien. Het aantal examenuren loopt daarmee op tot 90 per dag. Mensen kunnen dus dichter bij huis terecht voor een examen. We willen hiermee flexibel inspelen op de vraag van de klanten, zeker nu het hoogseizoen eraan komt." Volgens De Backer, die benadrukt dat in Berchem nu heel wat maritieme diensten zijn geconcentreerd, zit de pleziervaart in de lift. De sector zou toegankelijker worden voor meer mensen. Wie in het buitenland een boot wil huren, wordt ook vaak om een vaarbewijs gevraagd.