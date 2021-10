Antwerps hof van beroep ontvangt verdachte poederbrief

In Antwerpen is maandagochtend een verdachte brief met een soort poeder erin gearriveerd bij het hof van beroep aan de Waalsekaai. Dat bevestigt de lokale politie.

De verdieping waar de ontdekking werd gedaan, een administratieve ruimte, is voor alle zekerheid afgesloten en de enige persoon die met de brief in aanraking kwam is in afzondering geplaatst. Volgens de politie zijn er op de verdieping geen zalen waar zittingen plaatsvinden en kunnen alle geplande rechtszaken dus voorlopig doorgaan. Het gebouw is nog steeds toegankelijk. De civiele bescherming komt ter plaatse voor een eerste dreigingsanalyse van de brief. Vermoedelijk zal het voorwerp vervolgens worden meegenomen voor verder onderzoek.

(Bron: Belga)