Antwerps hof van beroep scherpt maatregelen verder aan en beperkt zittingen

Het hof van beroep in Antwerpen scherpt zijn maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder aan. Vijf correctionele kamers sluiten tijdelijk hun deuren en er wordt een 'noodkamer' opgericht voor de behandeling van dringende zaken.

'We doen dit om het aantal rechtzoekenden en advocaten die nog ter plaatse komen te beperken in het kader van de volksgezondheid', zegt woordvoerder Tom Hoorens. De werking van de vijf correctionele kamers wordt opgeschort. Nog tot 20 maart kunnen zaken op vaste datum worden uitgesteld na overleg met het openbaar ministerie. Daarna worden ze op onbepaalde datum uitgesteld. Alle uitspraken van de correctionele kamers worden uitgesteld tot na 19 april, tenzij de voorzitter oordeelt dat het dringend is.

Vanaf 25 maart wordt een uitzonderlijke strafkamer opgericht voor de behandeling van dringende zaken. Ze zal telkens op woensdag zetelen. Het is aan de eerste voorzitter, na advies van de procureur-generaal, om te oordelen welke zaken dringend zijn. Indien nodig, kan er nog een tweede noodkamer worden opgericht. Ook het aantal zittingen van de kamer van inbeschuldigingstelling wordt beperkt van vier naar twee per week. Enkel de absoluut dringende zaken worden behandeld en de pleidooien worden beperkt tot gemiddeld tien minuten per zaak. Voor de burgerlijke, de familiale en de jeugdkamers blijven de genomen maatregelen van vorige week van toepassing. Enkel de dringende zaken worden behandeld en het is aan de voorzitter van de kamer om te beoordelen of een zaak dringend is. Voorts wordt de toegang tot de griffies zoveel mogelijk beperkt.