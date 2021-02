Antwerps koppel dat aanslag moest uitvoeren, veroordeeld tot 15 en 18 jaar cel

Een 27-jarige Roemeen is maandag veroordeeld tot vier jaar cel, omdat hij zijn vriendin geslagen had. De rechtbank vond het ook bewezen dat hij als haar pooier had opgetreden, wat hij zelf altijd ontkend heeft. Hij had haar werkzaamheden gecontroleerd via een verborgen camera in een teddybeer. De man kreeg een jaar meer dan het openbaar ministerie gevorderd had. Een verontruste bewoner had op 16 september 2020 naar de politie van Antwerpen gebeld, omdat er bij zijn buren een vrouw werd geslagen. De politie deed nazicht en trof er de beklaagde en zijn vriendin aan. Haar gezicht, armen en benen vertoonden kneuzingen. Het stel bleek een affaire te hebben. Ze hadden ruzie gekregen, omdat het slachtoffer zijn vrouw wilde inlichten. Hij had haar met de platte hand en met een bezemsteel geslagen. Bij de uitlezing van zijn gsm werden ook aanwijzingen van mensenhandel gevonden. Zijn vriendin, die als prostituee werkte, bracht in haar berichten verslag uit over de klanten die ze zag en het geld dat ze verdiend had. De beklaagde beheerde blijkbaar ook haar advertenties op sekswebsites en bepaalde haar tarieven. In zijn gsm werden voorts nog pikante foto's aangetroffen, alsook opnames die blijkbaar met een 'teddybeercamera' gemaakt werden. De Roemeen gaf toe dat hij zijn vriendin geslagen had, maar ontkende dat hij haar pooier was. Hij had haar alleen maar geholpen om haar financiële situatie op orde te krijgen. De verborgen camera diende niet om haar te controleren, maar om haar te beschermen, moest er iets fout lopen met een klant. De rechtbank vond de feiten echter bewezen.