Antwerps koppel in sociale woning veroordeeld voor sociale fraude

Voor de eerste keer is er in Antwerpen een koppel veroordeeld dat in een sociale woning woonde, maar tegelijk ook heel wat eigendommen in het buitenland had.

Wie over vastgoed beschikt in het buitenland, heeft geen recht op een sociale woning. Het koppel dat nu veroordeeld is, bezat in Turkije liefst vier appartementen en zestien bouwgronden. Ze moeten hun sociale woning in Antwerpen nu verlaten én ze moeten ook ongeveer 10.000 euro terugbetalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven. Deze Antwerpse manier van werken is nog nieuw, maar krijgt mogelijk snel navolging in Vlaanderen.