In de eerste week van april werden elke dag 250 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is voor de derde dag op rij een daling. De overlijdens blijven intussen wel toenemen, elke dag stierven 43 mensen met Covid-19. Dit cijfer komt altijd enkele weken later dan de andere, en is nog een gevolg van de verhoogde ziekenhuisopnames van de voorbije weken. In dezelfde periode legden per dag 3599 mensen een positieve test af.