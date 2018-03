Antwerps kunstenares Charlotte De Kock terug in België

Antwerps kunstenares Charlotte De Kock, protegee van Luc Tuymans, is terug van haar reis in California. En ze bracht enkele souvenirs mee. De Kock stelt vanavond in kunstcentrum 'Meatpack' een nieuwe expo voor. Ze lanceert ook een boek én een documentaire over haar verblijf in de Amerikaanse woestijn.



De jonge kunstenares kwam terecht in verlaten vakantieoorden, bezocht een clandestien en gekraakt militair domein, en ontmoette talrijke Amerikanen van wie ze de verhalen vertelt in haar werken. De tentoonstelling 'My California Part Two' loopt van 14 maart tot en met 15 april bij Meatpack.