Antwerps luchtvaartbedrijf neemt Nederlandse touroperator TradeFairs over

Het Antwerpse luchtvaartbedrijf The Aviation Factory heeft de activiteiten van de Nederlandse nichetouroperator TradeFairs overgenomen. Beide bedrijven werken al meer dan 10 jaar samen en zorgen ervoor dat zakenreizigers op een makkelijke en efficiënte wijze vakbeurzen kunnen bezoeken.

“Ik ben erg tevreden dat The Aviation Factory mijn levenswerk verderzet”, zegt TradeFairs-directeur Rob Maurits. “De activiteiten van TradeFairs wordt ondergebracht in de nieuwe vennootschap Tribus.aero. Tribus, weerspiegelt ons doel want wij vliegen mensen van eenzelfde ‘tribe’ naar een bepaalde bestemming. Al meer dan 20 jaar brengt TradeFairs zakenmensen uit specifieke sectoren naar vakbeurzen zoals naar de IT-beurs Cebit in Hannover of de tweejaarlijkse offshore-beurs ONS in het Noorse Stavanger. Tribus wil nu die opgedane kennis en ervaring ook toepassen op andere ‘tribes’. Denk maar aan voetbalfans die een wedstrijden in het buitenland willen bijwonen, Harley Davidson-fans die een motorevenement willen bezoeken, of liefhebbers van oude wagens die naar een oldtimerbeurs gaan.”

“The Aviation Factory is niet alleen marktleider in de Benelux inzake het organiseren van luchtvervoer op maat, maar ook een laboratorium voor creatieve initiatieven. Onze groep omvat bijvoorbeeld Vizion Air, de eerste Belgische boutique airline, Vintage Flights dat warbirds zoals de legendarische P51 Mustang verhuurt, en Zeus.aero dat cargovluchten organiseert”, aldus Carl Legein, CEO van The Aviation Factory. “Als nichetouroperator heeft TradeFairs een solide reputatie opgebouwd en deed het in het verleden al vaak een beroep op de vliegtuigen en diensten van Vizion Air. De overname van de activiteiten van TradeFairs zijn dan ook een mooie aanvulling op ons bestaand aanbod.”

Rob Maurits zal zijn werkzaamheden bij TradeFairs gewoon verderzetten. Thomas Van Meerbeeck, partner bij The Aviation Factory en hoofd van de afdeling ‘private jets’, zal het team van TradeFairs versterken. Het operationeel centrum van TradeFairs verhuist naar Antwerp Airport.

TradeFairs is gespecialiseerd in het aanbieden van chartervluchten naar vakbeurzen in Hannover, Nürnberg, Bologna, München en andere belangrijke beurssteden. Naast dagretours biedt TradeFairs ook meerdaagse reizen aan. Sinds zijn oprichting heeft TradeFairs een unieke marktpositie verworven. De nichetouroperator stond in de loop der jaren ten dienste van meer dan 200.000 klanten en huurde al honderden vliegtuigen.

www.tradefairs.nl • www.tradefairs.be