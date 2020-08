'Antwerps onderwijs bereidt zich voor op elk mogelijk scenario'

Antwerpen bereidt zich voor 'op elk mogelijk scenario' bij de herstart van de scholen. Dat zegt de woordvoerder van onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a).

In steden of gemeenten waar de coronapandemie oplaait, kunnen mogelijk minder leerlingen voltijds naar school. Antwerpen komt dan al snel in beeld, maar een beslissing is nog niet genomen. Als algemene regel mogen scholen in september voltijds starten met alle leerlingen. Maar als bepaalde, nog te verduidelijken, drempels overschreden worden, kan de lokale crisiscel 'code oranje' activeren en moeten leerlingen van de laatste vier secundaire jaren afwisselend een week wel en een week niet naar school. 'We bereiden ons in Antwerpen op elk mogelijk scenario voor', klinkt het bij de onderwijsschepen van de stad.

'We hopen dat alle leerlingen zullen kunnen starten in september, maar we zullen de komende twee weken moeten afwachten om te bekijken hoe de situatie verder evolueert.' Wellicht komt er volgende week meer duidelijkheid over welke regio's in aanmerking komen voor een strengere regeling. Daarbij zal niet alleen naar de drempelwaarde van de besmettingen gekeken worden, maar ook naar de aard van de besmettingshaard. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat besmettingen allemaal in hetzelfde gebouw te situeren zijn, wat de impact minder groot maakt.