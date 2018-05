Antwerps ontwerpbureau maakt kans om stad voor 350.000 Vietnamezen te tekenen

Het Antwerpse ontwerpbureau OMGEVING is in de laatste rechte lijn om in Vietnam een satellietstad voor Ho Chi Minhstad te mogen ontwerpen. Een compleet nieuwe stad voor 350.000 inwoners ligt op de tekentafel.

'Een verpletterende verantwoordelijkheid', erkent CEO Luc Wallays. Ho Chi Mihnstad, in het zuiden van Vietnam, barst uit zijn voegen. Het vroegere Saigon telt meer dan acht miljoen inwoners en jaarlijks komen er zowat een half miljoen bij. Het stadsbestuur schreef daarom een opdracht uit, voor de bouw van een gloednieuwe satellietstad, op zowat veertig kilometer van Ho Chi Mihnstad.

Uiteindelijk bleven nog drie kandidaten over: OMGEVING en zijn partners, en een Amerikaanse en een Japanse concurrent. De finale beslissing kan elk moment vallen. De nieuwe stad moet vanaf 2020 in Can Gio komen, een mangrovegebied waar al twee kleine vissersdorpen bestaan.

Een kans van één uit de duizend, weet ook Luc Wallays van OMGEVING. En een verpletterende verantwoordelijkheid, om al die inwoners een nieuwe thuis te geven. 'Vietnamezen of Vlamingen, uiteindelijk zijn de noden van de mensen overal hetzelfde. Ze willen welvaart, een plaats voor hun en hen kinderen om te leven. Maar ook een goede bereikbaarheid en mobiliteit.' OMGEVING tekende de plannen in drie maanden uit, met een team van tien medewerkers, maar ook met mensen van de Belgisch-Vietnamese partners Boydens Engineering, NEY&partners, Van Aelst Nguyen en Hydroscan. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf actief is in Vietnam. Zo mocht het al een toekomstvisie voor Da Nang uittekenen, de op twee na grootste stad van Vietnam.

(foto © Belga)