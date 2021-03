Antwerps Orkest pakt uit met belevingsfilms

Om de bodem van de Antwerpse havendokken en de Schelde properder te krijgen, worden sinds kort speciale schepen ingezet met slimme onderwatercamera's. Via sonar kunnen die in 3D kijken wat er allemaal diep in de dokken ligt. Dat gaat van autobanden over fietswrakken tot voertuigen. Die worden vervolgens verwijderd.