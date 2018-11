Antwerps parket sluit voor het eerst akkoord over gevangenisstraf

Het parket van Antwerpen heeft een akkoord gesloten met een 51-jarige Israëliër die diamanten van Brazilië naar Antwerpen liet smokkelen.

De vijftiger betaalt niet alleen 174.537 euro als verbeurdverklaring voor witwasmisdrijven, maar verklaarde zich ook akkoord met een gevangenisstraf van dertig maanden, deels met uitstel. Het is voor het eerst dat het Antwerpse parket een deal sluit over de gevangenisstraf. Nadat het dossier door de raadkamer naar de rechtbank was verwezen, had Haim Y. zelf toenadering gezocht tot het parket. 'Hij erkende zijn schuld en dat resulteerde in een overeenkomst. Hij betaalt 75 procent van de witgewassen bedragen die in de dagvaarding werden opgenomen, wat op 174.537 euro neerkomt. Daarnaast neemt hij ook 75 procent van de gerechtskosten op zich, of 15.784 euro', stelde procureur Steven De Winter.

De bedragen werden al op de derdenrekening van zijn advocaat gestort. Zodra de rechtbank de overeenkomst bekrachtigt, zal het geld worden overgemaakt. Voor het eerst koppelde het parket van Antwerpen aan de zogeheten 'overeenkomst inzake voorafgaande erkenning van schuld' ook een gevangenisstraf. Haim Y. verklaarde zich akkoord met dertig maanden cel, waarvan twaalf maanden effectief en de rest met uitstel. 'We hebben daarbij rekening gehouden met de totaliteit van het strafdossier, de individuele rol van Haim Y., zijn blanco strafregister, de erkenning van schuld en het tijdsverloop sinds de feiten. Het onderzoek is in 2013 van start gegaan', aldus De Winter.

De correctionele rechtbank van Antwerpen zal op 18 december beslissen of de overeenkomst met Y. bekrachtigd wordt. In het dossier staan ook nog vijf andere beklaagden terecht, de veronderstelde smokkelaars van de diamanten. Voor hen werd de zaak in voortzetting gesteld naar de inleidingszitting van 18 december, waarop een pleitdatum geprikt zal worden. Al kunnen ook zij nog beslissen om een overeenkomst met het parket te sluiten.