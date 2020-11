Antwerps parket waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc

Morgen is het in Niel weer de Jaarmarktcross. Al zal dat een heel bijzondere editie worden natuurlijk. Want er is geen jaarmarkt en er is ook geen publiek welkom bij de veldrit. Maar in Niel wilden ze niet wijken voor corona en hebben ze er alles aan gedaan om de cross toch te kunnen laten doorgaan. En er is nog wat nieuw aan. Want het parcours is helemaal veranderd.