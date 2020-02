Antwerps parket waarschuwt voor wijnfles met harddrugs erin

Het parket van Antwerpen heeft een oproep gedaan waarin het waarschuwt voor een fles rode wijn waaraan harddrugs werden toegevoegd. Een 41-jarige vrouw uit Puurs overleed eind vorig jaar aan een overdosis die allicht door de fles werd veroorzaakt. Het is niet duidelijk of er nog andere gemanipuleerde flessen in omloop zijn.

De vrouw in kwestie overleed op 17 december in het ziekenhuis van Sint-Niklaas, nadat ze vijf dagen eerder met spoed was opgenomen. Ze bleek een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA in het bloed te hebben, maar het gerechtelijk onderzoek kon de vrouw niet linken aan het gebruik van harddrugs. Er zijn aanwijzingen dat de overdosis werd veroorzaakt door het drinken van een glas wijn. Volgens een getuige had de vrouw al na één slok de rest van de fles weggegoten omdat de drank slecht smaakte. Wat later werd de vrouw onwel en verloor ze het bewustzijn.

De fles waarvan sprake was een Red Merlot Cabernet Sauvignon 2016 van het merk Black & Bianco. In principe moet die een zwarte kurk hebben met het logo van het merk, maar het aangetroffen exemplaar had een andere kurk. De onderzoekers gaan er dus vanuit dat de fles gemanipuleerd werd en dat drugs aan de wijn werd toegevoegd. Het parket heeft geen weet van andere gemanipuleerde flessen, maar wil geen risico's nemen en doet daarom een oproep om waakzaam te zijn.Wie toch een dergelijke fles in het bezit heeft waarvan de originele kurk en omhulsel gemanipuleerd zouden zijn, wordt uitdrukkelijk gevraagd om die niet te openen en om de politie van de zone Klein-Brabant te verwittigen op het nummer 03/293 22 32. Ook wie informatie heeft over de herkomst van de aangetroffen fles, wordt gevraagd om de politie te contacteren.

(foto Pixabay)