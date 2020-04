Antwerps platform maakt einde aan hamsteren van toiletpapier

Gedaan met hamsteren naar toiletpapier. Via nooitzonder.bekan je voortaan echt op ’t gemak een WC-bezoekje brengen. “Met de pakketten Op ’t Gemakske, On a Roll, Zacht Poepke en Full of Crap is er voor iedereen wat veegs”, klinkt het bij initiatiefnemers Maarten Serneels van Artcore Society en Timothy de Leeuw van CityCubes.

Iedereen kent HelloFresh voor maaltijdboxen, BarkBox voor hondenproducten en Dollar Shave Club voor scheerbenodigdheden. Het ene product is al wat levensbelangrijker dan het andere, maar wat blijkt nu: ook toiletpapier is voor de Vlaming levensnoodzakelijk. Het massale hamsteren van de voorbije weken is daar het levende bewijs van. Na wat persen en kneden, floepte er een fris idee uit bij Artcore Society en CityCubes.

“Via www.nooitzonder.be maken mensen in functie van het aantal bewoners in huis een pakketkeuze. Op ’t Gemakske is er voor zij die er ‘hun gat aan vegen’ en zich tevreden stellen met 8 rollen papier. On a Roll spreekt met z’n 16 rollen dan weer de modale toiletgebruiker aan, terwijl Zacht Poepke voor een hemelse toiletbeleving staat: 32 rollen superzacht veeggenot. Full of Crap tot slot is een megapakket van 64 rollen. Voor de echte broekschijters die werkelijk zonder denken te vallen”, legt Maarten Serneels van Artcore Society uit.

Men kan een bestelling voor zichzelf plaatsen of een pakket opsturen met een persoonlijk kaartje naar familie, vrienden of zelfs collega’s of baas.

Creatief ei

In eerste instantie blijft het bij een eenmalige bestelling. Daarbij geven mensen ook aan of ze nooitzonder.be als een permanente service willen. Dat geeft de ondernemers meteen een idee rond het potentieel van het concept.