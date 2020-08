Antwerps profvoetbal weet nog steeds niet waar het aan toe is

De wijzigingen aan de strenge Antwerpse coronamaatregelen houden voorlopig geen uitzondering in voor het profvoetbal.

Gouverneur Cathy Berx verwijst nu naar overleg dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zal houden over een mogelijk strikter protocol voor het profvoetbal. Of de competitiestart kan doorgaan, is dus nog niet duidelijk. Berx liet vorige week de deur nog op een kier voor de competitiestart door te stellen dat een advies van evaluatiecel Celeval eventueel nog iets zou kunnen wijzigen aan de situatie in Antwerpen. Die kier lijkt er nog steeds te zijn, maar nu ligt de bal in het kamp van Weyts. 'Celeval heeft in zijn advies verwezen naar een politieke beslissing die moet worden genomen', geeft Berx aan. 'Het is minister Weyts die na overleg met zijn collega's en rekening houdend met de epidemiologische context in zijn totaliteit in het land die beslissing zal nemen. De bestaande protocollen worden daar ook nog aangescherpt omdat we dit weekend toch hebben gezien dat ze op een aantal vlakken niet zijn nageleefd.'

(foto : Pixabay)