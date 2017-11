Antwerps provinciaal onderwijs begeleidt volwassenen zonder diploma naar job in transportsector

Bij het Antwerps provinciaal onderwijs in Hoboken kunnen volwassenen zonder diploma secundair onderwijs sinds kort een opleiding volgen die hen in één jaar zo’n diploma kan opleveren en hen voorbereidt op een bediendenjob in de transport- en logistieke sector.

Er zijn in de provincie immers ruim 450 vacatures in die sector die moeilijk ingevuld raken. De sector was dan ook vragende partij voor de opleiding en verschillende bedrijven werken eraan mee, zoals Gosselin Logistics in Deurne. De eerste lichting ging onlangs al van start en telt vijftien studenten, maar ook in januari kan je aan de opleiding beginnen.

De cursisten krijgen een combinatie voorgeschoteld van onder meer taalvakken, lessen rond spoor-, weg-, lucht- en zeevervoer en het aanleren van administratieve taken rond transport zoals douane en verzekeringen. Wie wel al een diploma secundair onderwijs heeft, kan een korter programma volgen. “Het is een opdracht van het volwassenenonderwijs om schoolverlaters toch nog een kans te geven een diploma te behalen, en op deze manier kunnen ze als ze dat willen ook meteen aan de slag”, zegt gedeputeerde voor Onderwijs Inga Verhaert (sp.a). “Er zijn immers heel wat vacatures in de sector, die dan ook zelf vragende partij was voor deze oplossing. Maar ook wie toch nog wil verder studeren, kan gebruik maken van de opleiding. We zijn nu begonnen met vijftien cursisten, maar de verwachting is dat de opleiding een hoge vlucht zal nemen wanneer ze wat meer bekendheid geniet.”

(foto : PIXABAY)