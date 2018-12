Antwerps provinciebestuur stopt met groepsaankopen voor energie en zonnepanelen

De provincie Antwerpen gaat in de komende legislatuur geen groepsaankopen meer organiseren rond groene energie of rond zonnepanelen. Dat blijkt uit het nieuwe bestuursakkoord.

De groepsaankopen waren destijds een initiatief van sp.a, maar die partij werd door N-VA en CD&V niet meer in de coalitie opgenomen. Sp.a-provincieraadslid Fauzaya Talhaoui reageerde dinsdag ontgoocheld op Radio 2. "De laatste jaren werden groepsaankopen nog steeds populairder", zegt ze. "Mensen kregen genoeg omkadering om prijzen te vergelijken en de goedkoopste prijs voor stroom en gas te bedingen. Wat het nieuwe bestuur doet, is trek uw plan."

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) laat via zijn woordvoerster weten dat het systeem van groepsaankopen te wensen overliet. "Een onderzoek van energieregulator VREG heeft aangetoond dat de groepsaankoop voor groene energie geen garantie was om de goedkoopste prijs te bekomen", klinkt het. "Op die manier was het systeem dus eigenlijk misleidend. Bij de zonnepanelen was het probleem dan weer dat de kwaliteit van de panelen blijkbaar niet altijd even goed was."

Het nieuwe provinciebestuur wil als alternatief inwoners "aanmoedigen om zelf de energieprijzen te vergelijken", maar op welke manier dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. Bij de meest recente groepsaankoop voor groene elektriciteit en gas tekenden ruim 125.000 particulieren in, voor zonnepanelen ging het om bijna 12.000 personen. Een inschrijving betekent wel nog geen verplichting om op het uiteindelijke aanbod in te gaan. Van de 118.000 ingeschreven particulieren voor groene elektriciteit en gas in 2017 kozen er bijvoorbeeld uiteindelijk 84.000 om het voorstel te aanvaarden en van energiecontract en/of leverancier te veranderen.

