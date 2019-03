Antwerps PVDA-gemeenteraadslid stapt uit partij en gaat als onafhankelijke verder

In Antwerpen stapt gemeenteraadslid Mohamed Chebaa uit de fractie van de PVDA om verder te zetelen als onafhankelijke.

Chebaa zou ook een eigen partij willen oprichten. Aan Gazet Van Antwerpen verklaart Chebaa dat hij ontgoocheld is in zijn partij, waar alles van bovenaf zou worden beslist en de basis vergeten zou worden. Mertens spreekt dat in een reactie tegen. 'Het is net de basis die beslist heeft dat Mohamed de tweede plaats niet kreeg op de Vlaamse lijst voor de verkiezingen', stelt Mertens. 'Daarover was hij erg ontgoocheld. We hebben bij de lijstvorming rekening moeten houden met een evenwicht tussen jong en oud, mannen en vrouwen, geografie, noem maar op.'

Het vertrek van Chebaa en een eventuele nieuwe partij in concurrentie met PVDA schrikt Mertens naar eigen zeggen niet af. 'Ook de andere PVDA'ers uit de Marokkaanse gemeenschap hebben hem niet gesteund', stelt hij. 'Dit is vooral jammer voor Mohamed zelf.'

(Bron en foto : © Belga)