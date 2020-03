Antwerps rector Herman Van Goethem pleit voor ruimere opleiding van studenten

Zijn studenten te veel vakidioten? Volgens Herman Van Goethem wel. In zijn tweede termijn als Universiteit Antwerpen-rector wil hij bachelorstudenten van verschillende walletjes laten eten. 'Verbreden is de toekomst van het hoger onderwijs', zegt hij in een interview met De Morgen.

De rectorverkiezing bij de universiteit van Antwerpen start vandaag en eindigt vrijdag. Van Goethem is de enige kandidaat en lijkt dus zeker van de overwinning. Hij pleit voor een ruimere opleiding van studenten. 'Sinds de overschakeling naar de bachelor- en masterstructuur zijn we wat algemene vorming kwijtgeraakt. Doordat de bachelor een diploma an sich moest worden, werd die volgepropt met heel specifieke vakken. Ik voerde al een korf aan verbredende vakken in. Op die verbreding moeten we nog meer inzetten: ze is de toekomst voor het hoger onderwijs', verklaart Van Goethem. 'Die geclusterde kennis heb je vandaag gewoon nodig: alle samenlevingsproblemen zijn verbonden. Neem nu een vraagstuk als circulaire economie: je moet al iets kennen van economie, duurzaamheid en recht vooraleer je zelfs maar kunt beginnen met bedenken wat de relevante vragen zijn.'

Hij wil de deur openzetten voor interdisciplinaire opleidingen. 'Je kunt in de humane wetenschappen een bacheloropleiding organiseren die het midden houdt tussen sociologie, economie en recht en later toegang geeft tot verschillende masters', aldus de rector nog. 'Pas op, we moeten zo'n opleiding ook combineren met een specialisatie. Wie fysica studeert, zal altijd heel specialistische kennis moeten verwerven. Maar een fysicus die later in een bedrijf gaat werken, moet ook wel in de wereld staan.'