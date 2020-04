Het mooie weer is voor veel Antwerpse jongeren verlokkelijk om buiten te gaan voetballen of basketten. Antwerps schepen Karim Bachar, die vroeger zelf lang jeugdwerker was, trekt daarom vaak naar de vele pleintjes in de stad. Om er met de jongeren te praten en hen op de regels te wijzen. Samen voetballen mag voorlopig niet.