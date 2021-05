Antwerps schepen stapt uit de politiek

Vanaf 1 juni gaat Fons Duchateau (49) (N-VA) aan de slag als netwerkcoördinator en integratiemanager bij het Netwerk GZA-ZNA. Om deze taak te kunnen opnemen, neemt hij ontslag uit zijn schepenmandaat bij de stad. Duchateau was een zwaargewicht in het Antwerpse college. Hij was bevoegd voor wonen, patrimonium, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, groen en gezondheids- en seniorenzorg. Hij was ook voorzitter van AG Vespa. Duchateau was een belangrijke pion binnen de N-VA. Hij was ook voorzitter van de Antwerpse afdeling. Al die functies legt hij nu neer.



Onder impuls van beide CEO’s (Willeke Dijkhoffz / GZA en Wouter De Ploey / ZNA) werden op verschillende terreinen reeds mooie successen geboekt in de samenwerking tussen ziekenhuisgroepen ZNA en GZA. Deze tandem zal voortaan versterkt worden door Fons Duchateau als Netwerkcoördinator en Integratiemanager. Dat maakt het mogelijk om de komende twee jaar nog intensiever samen te werken aan een verdere integratie van het zorgaanbod en de uitbouw van bijkomend, hooggespecialiseerd zorgaanbod. Het is de intentie de verdere samenwerking te laten uitmonden in een fusie van beide ziekenhuisorganisaties tegen 1 januari 2024.

Wie Duchateau in het Antwerpse schepencollege zal vervangen, is op dit moment nog niet geweten.

Foto Belga