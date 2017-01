Antwerps stadhuis wordt gerenoveerd

Vanaf de zomer van dit jaar wordt het stadhuis gerenoveerd. Bijna 3 jaar lang zal het stadhuis in de steigers staan.

Tijdens de restauratiewerken aan het stadhuis, gepland in de periode augustus 2017 - maart 2020, zullen de gemeenteraads- en commissiezittingen van de stad Antwerpen plaatsvinden in het Bernarduscentrum. Trouwers zullen in de echt verbonden worden in het Felixarchief aan het MAS.

Rond het stadhuis komen houten afscheidingen van 3 meter hoogte zodat de bouwwerken uit het zicht gebeuren en voorbijgangers daar geen last van hebben. Op deze afscheiding, de 'catwalk', komt een afbeelding van de poortengallerij onderaan het stadhuis, waarin werfinformatie en informatie over het stadhuis kan getoond worden. Aan de voorkant van het stadhuis (kant Grote Markt) komt een groot werfdoek die een afbeelding van de voorkant van het stadhuis toont. Aan de zijkant (kant Suikerrui) komen werfdoeken met daarop creatieve campagnes voor onder meer Winter in Antwerpen of het Barokjaar.