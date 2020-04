Antwerps stadspersoneel gaat 75-plussers opbellen om naar hun noden te peilen

In het kader van de coronacrisis laat de stad Antwerpen vanaf vandaag haar medewerkers bellen naar een groot deel van de 75-plussers die nog in hun eigen huis wonen in alle Antwerpse districten. Het gaat zowel om de alleenstaanden als om wie samenwoont maar geen medebewoner van jonger dan 60 heeft.

De bedoeling is dat het stadspersoneel peilt naar de noden van de senioren, op hun eventuele vragen antwoordt en hen begeleidt bij het regelen van bijvoorbeeld grofvuilophalingen of boodschappenservices. Volgens de stad gaat het om meer dan 25.000 adressen die zullen worden opgebeld. Met 85 stadsmedewerkers hoopt de stad de eerste twee weken alvast de meeste alleenstaanden gecontacteerd te krijgen. De medewerkers zullen gebruikmaken van een draaiboek om naar de noden van de senioren te peilen en die vervolgens door te geven aan de bevoegde diensten.

De senioren kunnen ook aangeven of ze op een later moment opnieuw gebeld willen worden ter opvolging. 'Eenzaamheid is voor iedere mens een zware last om dragen', zegt schepen voor Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA). 'Door de maatregelen tegen het coronavirus wordt die last nog een stuk zwaarder. Nochtans is dit ook een periode waarin mensen elkaar een hart onder de riem willen steken. Als stad willen we die warmte en bezorgdheid omzetten in doelgerichte actie.' Wie zelf bezorgd is om een inwoner van Antwerpen, kan daar voortaan ook melding van doen op de stedelijke website (antwerpen.be) of bij het stedelijk contactcenter - per mail naar info@antwerpen.be of telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 03 22 11 333.