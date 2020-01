Antwerps technologiebedrijf Nalantis ontwikkelt slim jobplatform voor Rio de Janeiro

Nalantis, het Antwerpse technologiebedrijf dat AI-software voor verschillende sectoren ontwikkelt, gaat een samenwerking aan met de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro. Op initiatief van burgemeester Marcelo Crivella zal Nalantis de inwoners helpen bij hun zoektocht naar een job. Dat zullen ze doen door een intelligent jobplatform op te zetten dat werkzoekenden via artificial intelligence matcht met vacatures.

Het platform werkt via het principe van natural language understanding, ofwel het begrijpen en analyseren van gewone taal. Zo hoeven de gebruikers geen voorgekauwd lijstje in te vullen met informatie over zichzelf, maar kunnen ze simpelweg hun cv uploaden of zelfs een kort tekstbericht of een voice message achterlaten. Op basis daarvan begrijpt de software in no-time naar welke job ze op zoek zijn en aan welk profiel ze beantwoorden. Zo wordt de job hunt in Rio voor het eerst echt mobiel - helemaal op maat van de jobgerichte, urban lifestyle die daar heerst. Deze samenwerking tussen een Antwerps bedrijf en een Zuid-Amerikaanse deelstaat met ± 16 miljoen inwoners toont aan dat de Vlaamse technologiesector internationaal geprezen wordt. De lancering van het jobplatform wordt voorzien voor midden februari dit jaar.

