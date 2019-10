De afwezigheid van Wout Van Aert en Mathieu Van der Poel zal geen toeschouwers weghouden van onze cross. Dat zegt Koen Monu, de organisator van de veldrit in Boom. Die vindt nu zaterdag plaats in de Schorre. Volgens Monu komen de mensen vooral naar de cross om spektakel en spanning te zien. En die spanning is, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, nu wel opnieuw aanwezig in het veldrijden.