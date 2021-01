Testdorp Spoor Oost maakt zich op voor druk weekend

Het Antwerpse testdorp aan Spoor Oost verwacht het komende weekend veel mensen die zich moeten laten testen. Het gaat om vakantiegangers die na de kerstvakantie terugkomen voor een tweede test. In totaal werden in het testdorp al bijna 50.000 mensen getest.

Afgelopen weekend, de twee laatste dagen van de kerstvakantie, ontving het testdorp in Borgerhout 1.146 mensen, het grootste aantal sinds de opening in augustus. Er werd gemiddeld om de 27 seconden een test afgenomen gedurende de 8,5 uur dat het testdorp open was. Het komende weekend verwacht het testdorp een nieuwe toestroom van vakantiegangers die zich een tweede maal komen laten testen.

Om de mensen op te vangen, zal het testdorp zaterdag en zondag vier uur langer open zijn, van 9.00 uur tot 16.30 uur. 'Dag op dag vijf maanden na de opening hebben bijna 50.000 mensen (48.932) zich in het testdorp laten onderzoeken op COVID-19', zegt Antwerps schepen van Gezondheidszorg en ZNA-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). 'Zo is het testdorp erin in geslaagd om veel druk weg te nemen van de Antwerpse huisartsen. Doordat zij minder tijdrovende tests moesten uitvoeren, hadden en hebben ze meer tijd voor hun patiënten.

Ook de komende maanden blijft het testdorp er voor de inwoners, artsen en bedrijven uit de stad en betrokken buurgemeenten. De plannen voor de omvorming tot een vaccinatiedorp liggen klaar.' Oktober was tot dusver de drukste maand voor het testdorp, met 13.600 tests. De recorddag van vrijdag 16 oktober (met 779 tests) was een voorloper van het recordaantal ziekenhuisopnames twee weken later.

(foto © Belga)