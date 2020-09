Antwerps toerisme kelderde in augustus na lichte heropleving in juli

De coronacrisis heeft in Antwerpen tot een toeristische zomer met twee gezichten geleid. Een voorzichtige heropleving in juli, toen de regels minder streng waren, werd in augustus weer tenietgedaan door de nieuwe verstrengingen.

Vooral Nederlanders, doorgaans de grootste groep buitenlandse toeristen in de Scheldestad, bleven weg. In vergelijking met vorige jaren zakte het gemiddelde aantal dag- en verblijfstoeristen in de periode maart tot en met juni met 50 procent.

De geleidelijke versoepeling van de maatregelen in mei, juni en juli resulteerden in een bescheiden en geleidelijke heropleving, al lagen zelfs in juli de toerismecijfers nog 30 procent lager dan in juli 2019.

In augustus, toen er onder meer een tijdje een avondklok werd ingesteld en er een mondmaskerplicht was op nagenoeg het hele openbaar domein, was er opnieuw een grote terugval. "In juli zagen we opnieuw groepjes toeristen uit de buurlanden naar Antwerpen afzakken", zegt schepen voor Toerisme Koen Kennis (N-VA). "Ook bezoekers uit eigen land kozen in het kader van hun 'staycation' voor onze stad en een aantal ondernemers in de toeristische sector hervatten toen de activiteiten. Aan die positieve evolutie kwam eind juli een abrupt einde met de door de hogere overheden aan Antwerpen opgelegde verstrengde maatregelen, versterkt door communicatie die door de media in binnen- en buitenland overgenomen werd. Aan toeristen werd toen aangeraden weg te blijven uit Antwerpen. Uiteraard liet zich dat voelen in de hele sector."

Bijna drie op de tien hotels sloten in augustus weer de deuren, de gemiddelde bezettingsgraad daalde naar 15 procent ten opzichte van 34 procent in juli. Ook in de musea daalde het bezoekersaantal met 40 procent.

Grote afwezigen bleken onze noorderburen, die uitzonderlijk minder naar Antwerpen leken af te zakken dan Duitse, Franse en Spaanse toeristen.

(Bron: Belga)