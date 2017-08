Antwerps tramnet vanaf 1 september weer op volle sterkte

Vanaf 1 september rijden de Antwerpse trams weer op volle sterkte. Dit betekent om de acht minuten een tram, in plaats van om de tien minuten nu. Terwijl de opleiding van nieuwe trambestuurders loopt, wordt tram 24 tot de kerstvakantie vervangen door acht bussen per uur, tijdens de spits en binnen de Singel versterkt met zes trams. Vanaf nieuwjaar wordt lijn 24 opnieuw volledig bediend met trams.

Om klaar te staan voor de vele extra reizigers bij de start van het schooljaar, zet de vervoermaatschappij maximaal mensen en middelen in om de stad vlot bereikbaar te houden. Vanaf 1 september stijgt het aantal trams tijdens de spits van 118 tot 144. Dat komt tijdens de spits neer op een tram om de 8 minuten. Op tramlijn 11 (Berchem Station – Melkmarkt) heb je in de spits een tram om de 10 minuten. Lijn 11 is met zijn 4,2 kilometer de kortste lijn van de stad.

Tram 24 wordt tijdelijk bus 24

Het traject van tram 24 wordt tot de kerstvakantie bediend door een combinatie van de tijdelijke buslijn 24, buslijn 31 en een pendeltram. Op werkdagen rijdt tijdens de spits om de 10 minuten een tram van de Melkmarkt naar Stenenbrug en terug. Daarnaast is er elke 7, 5 minuten een bus van lijn 24 of 31 op het traject van Silsburg tot het Koningin Astridplein. Wie naar de Melkmarkt wil, kan daar overstappen op de tramlijnen 11 en 12, of op de premetrolijnen 3, 5, 9 en 15.