Antwerps vastgoedbureau Luxestate failliet verklaard

Het bekende Antwerpse vastgoedbedrijf Luxestate is failliet. Dat is toch wel verrassend, want het bedrijf was een grote speler op de Antwerpse vastgoedmarkt. De rechtbank van koophandel sprak vorige week het faillissement uit. Er is een curator aangesteld. Die gaat nu alle onroerende goederen verkopen aan andere vastgoedmakelaars. De curator zegt dat het bedrijf vooral door één villa in de problemen is gekomen. Daar werd veel te veel geld in geïnvesteerd. Het zou om de woning van de CEO gaan.

Foto: Gazet Van Antwerpen - RR.