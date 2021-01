Antwerps Zorgbedrijf verstrengt regels voor bezoek in woonzorgcentra

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen voor Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA) adviseren woonzorgcentra in de stad om bezoek tijdelijk te beperken tot één vast contact in een beveiligde ruimte, vanwege de verspreiding van de zogenaamde Britse variant van het coronavirus in onze buurlanden en het stijgend aantal COVID-besmettingen in de regio. Het Zorgbedrijf Antwerpen besliste alvast om de verstrenging door te voeren.

Vanaf dinsdag wordt bezoek in de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf beperkt tot één vast contact in een beveiligde ruimte met alle mogelijke veiligheidsmaatregelen. Er zal daarbij geen fysiek contact meer mogelijk zijn en geen ontvangst op de eigen kamer. Vanaf woensdag wordt het daarenboven verplicht een afspraak te maken voor het bezoek. Wanneer de bewoners in de loop van februari een tweede keer gevaccineerd zijn, gaat het woonzorgcentrum weer 'open'. 'Deze maatregel is noodzakelijk om de vaccinatiecampagne in onze woonzorgcentra niet in het gevaar te brengen', vindt schepen Duchateau, tevens voorzitter van het Zorgbedrijf. 'Indien er een uitbraak zou zijn, moeten de vaccinaties uitgesteld worden. Dat moeten we vermijden. Het zou ongelooflijk jammer zijn indien we vlak voor de eindmeet in de WZC zo'n vertraging zouden oplopen.

De cijfers in sommige buurlanden zijn alarmerend. We moeten realistisch en voorzichtig zijn.' Duchateau en De Wever vragen ook andere woonzorgcentra om de verstrenging door te voeren. 'Ik besef heel goed dat dit een zware dobber is voor onze senioren en hun familie', zegt De Wever. 'Maar we moeten het perspectief behouden. Het einde van deze crisis is alvast voor onze senioren echt dichtbij.'