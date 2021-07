'Antwerpse' 3x3-ploeg stunt, maar verliest tweede match

In hun eerste olympische wedstrijd hebben de Belgische basketballers 3x3 Nick Celis, Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort en Thierry Marien zaterdag in Tokio een 21-20-zege geboekt tegen Letland. Een knappe stunt is dat van de vier Antwerpenaren. De tweede wedstrijd verloren ze dan weer tegen thuisland Japan. Het werd 16-18 na verlengingen.

Thibaut Vervoort besliste nog de eerste partij tegen Letland met een tweepunter terwijl er nog 55 seconden op de klok stonden. In de tweede wedstrijd was België favoriet tegen Japan. De Belgen begonnen ook sterk aan de partij, maar lieten de Japanners toch terugkomen. Bij 16-16 weerklonk het laatste fluitsignaal. In de verlengingen waren het de Japanners die na een ware thriller als eerste twee punten konden scoren en zo de wedstrijd winnend afsloten. Een domper voor België.

Zondag zijn Rusland en Servië de tegenstrevers, maandag China en Nederland en dinsdag nog Polen. De top twee van de round robin met acht plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers drie tot zes spelen de kwartfinales.

(Bron en foto: © Belga)