"Antwerpse activist organiseerde aanvallen op Turken"

Volgens de Turkse krant Takvim heeft Antwerps activist Peter Terryn de gevechten van vorige week in de Brederodestraat zelf georganiseerd. Dat meldt GvA vandaag.

Terryn is lid van een comité dat de Koerdische beweging in Rojava steunt. Maar "Takvim" meent dat hij veel meer is dan dat. Volgens de krant zat hij de bewuste dag zelf achter het stuur van de bus en hij heeft hij de aanvallen op Turken in de Brederodestraat georganiseerd. Hij zou nog volgens Takvim zelfs voor de Belgische veiligheidsdiensten werken.

Terryn ontkent in GvA met klem. "Ik zat niet op de bus en heb ze niet naar de Brederodestraat gestuurd", klinkt het. " Ik zat niet op de bus en heb ze niet naar de Brederodestraat gestuurd. Ik ben ook geen spion en werk niet voor de Belgische Staatsveiligheid.”

Foto Belga